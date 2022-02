Dans le raffinage du sucre, on grince des dents

Issue de la grande restructuration du secteur sucrier au tournant du siècle dernier, la raffinerie Iscal, à Fontenoy dans le Hainaut, est à la pointe sur les plans technologique et énergétique : quelque 15 % du gaz qu’elle consomme pour transformer les betteraves en sucre sont désormais produits par le biais du recyclage des déchets issus de son processus industriel.

« En dépit de nos efforts, 85 % du gaz que nous consommons est donc toujours acheté », commente Brieuc Vandeleene, responsable de la communication de cette entreprise qui emploie 150 personnes. Et cela, par les temps qui courent, c’est effectivement un problème. « Nous venons de terminer notre campagne betteravière et estimons que notre facture de gaz pèsera cette année un peu plus de 11 % de notre chiffre d’affaires, alors que nous étions entre 3 et 5 % en moyenne les années précédentes. »