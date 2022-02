Prix de l'énergie - Une quête mondiale de gaz supplémentaire pour l'Europe

Les pourparlers avec la Chine ont été limités et n'ont pas encore abouti à un accord, semble-t-il. Les représentants américains et européens ont également consulté leurs homologues au Japon, en Corée du Sud et en Inde sur le détournement des approvisionnements vers l'Europe, ont indiqué les sources.

Il y a toutefois peu de capacités supplémentaires sur le marché mondial du gaz. Les producteurs ont peu de marge pour fournir beaucoup plus à court terme.