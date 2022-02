A l’hôpital, la facture se chiffre en millions

Les estimations pour l’année 2022 s’élèvent à 2,2 millions d’euros de gaz et 1.7 millions d’électricité. Soit une augmentation de respectivement 14,3 et 89 % par rapport à l’année précédente.

Les trois sites du Centre Hospitalier de la Citadelle à Liège s’étendent sur 120.000 mètres carrés. Une zone considérable à chauffer qui nécessite chaque année plus de 40 gigawatts (GW) de gaz, sans compter l’électricité (12,5 GW). « La quantité de gaz fluctue de quelques gigawatts en fonction de la rigueur de l’hiver », expose Eric Finet. « Ces données concernent uniquement ce que l’hôpital est incapable de produire lui-même. »

Eric Finet est le directeur Infrastructure et Logistique. C’est lui qui gère, notamment, les budgets et les investissements en matière d’énergie. « En tant que structure hospitalière, nous sommes soumis au marché public. Comme les procédures prennent plusieurs mois, on obtient des offres d’une durée de validité extrêmement courte. Ce qui nous conduit à anticiper le marché plusieurs années à l’avance. Le marché pour 2022 a, par exemple, été attribué en 2020. »