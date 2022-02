UE: le bras de fer s’intensifie avec la Pologne

Turow, c’est une mine de lignite au sud-ouest de la Pologne, un coin de territoire presque enclavé en Tchéquie, limitrophe de l’Allemagne. C’est aussi devenu l’un des mots-clés du bras de fer entre les autorités polonaises et l’Union européenne, avec pour enjeu rien moins que l’état de droit. Et c’est l’un des dossiers à l’agenda de la Cour de justice de l’Union européenne, ce jeudi. Voici près d’un an, celle-ci a en effet été saisie d’un recours contre la prolongation de l’exploitation du site minier, accordée pour six ans par les autorités polonaises sans qu’aucune étude d’impact sur l’environnement n’ait été réalisée. La requête émane de la République tchèque voisine, qui invoque notamment des problèmes d’approvisionnement en eau pour les habitants de la zone frontière. Ce 3 février, l’avocat général de la Cour conclura si, selon lui, la Pologne a enfreint le droit de l’Union, dernière étape avant que l’arrêt définitif (qui peut suivre, ou pas, les conclusions) ne soit rendu.