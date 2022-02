Visite royale à Oman: le Roi, les tests et la quarantaine

Plusieurs tests PCR sont imposés avant, pendant et après le voyage. S’il se révèle positif sur place pour un participant, une quarantaine de dix jours est prévue. Et « le Roi sera testé » aussi, assure-t-on.

Le covid se rit des convenances. Ou du protocole. Que vous soyez puissants ou misérables… très peu pour lui. Et quand il s’agit de voyages, peu lui importe qu’il s’agisse de loisir ou de mission officielle. « Je pense être la ministre belge des Affaires étrangères qui a le moins voyagé, sauf peut-être mon prédécesseur Philippe Goffin, car la pandémie avait déjà commencé », constate Sophie Wilmès, pourtant à ce poste depuis près d’un an et demi à présent.

Quant au Roi, il a dû annuler une visite d’Etat en Italie en novembre dernier en raison de la énième vague de la pandémie. Et il n’a pu effectuer ses traditionnelles deux visites d’Etat annuelles (une en Europe, une hors Europe) depuis deux ans. Devant se contenter d’une visite de travail au Danemark en octobre 2021 sur le thème de l’emploi et, en ce moment, d’une autre sur le thème de l’énergie à Oman.