«Nous ne parvenons plus à traiter tous les dossiers de criminalité organisée»

Un cri d’alarme, presque une colère sourde. Ignacio de la Serna (57 ans), l’un des plus hauts magistrats du pays, et actuel président du Collège des procureurs généraux, révèle dans un entretien au Soir que le délitement de la lutte contre la criminalité financière s’accompagne désormais d’un abandon de certains dossiers de criminalité organisée. Une première historique. En cause, 500 personnes manquant à la police judiciaire et un « mégadossier » Sky ECC qui mobilise plus d’un quart des enquêteurs. Les procureurs généraux, par la voix du Montois, réclament « seulement » 35 millions d’euros par an pour redresser la barre. De la Serna prévient : « La mafia prend possession du pays ».

La criminalité financière est-elle partiellement impunie faute de moyens ?