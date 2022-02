Argentine: 12 morts et 50 hospitalisations à cause de cocaïne frelatée

Douze personnes sont mortes et une cinquantaine ont été hospitalisées, en banlieue de Buenos Aires, après avoir consommé de la cocaïne frelatée, ont annoncé mercredi les autorités, lançant une mise en garde urgente aux consommateurs ayant acheté de la drogue ces «dernières 24 heures»

Le parquet local, du district de San Martin, a annoncé «il a été déterminé qu’une substance hautement toxique commercialisée sous le nom de cocaïne circule» actuellement, recommandant la plus grande prudence aux personnes en possession de la drogue.

Les victimes, parmi lesquelles plusieurs hommes d’une trentaine et quarantaine d’années, auraient souffert de violentes convulsions et d’arrêts cardiaques foudroyants, selon des rapports médicaux cités par plusieurs médias.

L’alerte a été donnée mercredi lorsque plusieurs décès et intoxications graves sont survenues dans trois hôpitaux distincts de la banlieue de Buenos Aires.

Des opérations de police ont été menées dans le quartier populaire de Tres de Febrero, au nord-ouest de la capitale, et une dizaine de personnes ont été interpellées, selon le ministre. Des sachets de cocaïne y ont été saisis, similaires à ceux identifiés par les proches de victimes.

«Quand ont dit mauvaise cocaïne, on ne parle pas ici de cocaïne pourrie ou périmée», mais coupée avec une substance toxique, a souligné M. Berni. «Chaque dealer qui achète la cocaïne, la fractionne. Certains le font avec des substances non toxiques, comme l’amidon. D’autres y mettent des hallucinogènes et s’il n’y a aucun contrôle, ce genre de chose arrive», a-t-il ajouté.