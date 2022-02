L’Antwerp s’impose à Courtrai et reprend la deuxième place au Club de Bruges

Grâce à Mbwana Samatta (19e) et Pieter Gerkens (90e+1), l’Antwerp a remporté 0-2 le match d’alignement de la 21e journée initialement prévu le 26 décembre. Les deux équipes ont terminé à dix après les exclusions de l’Anversois Birger Verstraete (10e) et du Courtraisien Abdelkahar Kadri (68e).

A Courtrai, quinze des trente joueurs n’étaient pas disponibles et deux des quatre réservistes étaient des gardiens. Kevin Vandendriessche, Rachid Allioui, Jonah Osabutey et Habib Gueye étaient blessés, Trent Sainsbury a rejoint l’équipe d’Australie, Dylan Mbayo et Marlos Moreno étaient suspendus et Gilles Dewaele et Timothy Derijck sont partis. Côté anversois, Brian Priske avait moins de souci même si les absences des blessés Manuel Benson et Viktor Fischer étaient confirmées comme celle d’Abdoulaye Seck, qui disputait la demi-finale de la CAN avec le Sénégal. En attendant, le Danois a reconduit le duo d’attaque Samatta-Michael Frey.