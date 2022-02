Asile: Sammy Mahdi porte sa solution à la crise de l’accueil au niveau européen

Les ministres européens en charge du dossier asile et migration se réunissent ce jeudi à Lille dans le cadre d’un conseil informel pour tenter de relancer des discussions sérieuses sur le pacte sur l’asile et la migration ou plutôt sur une version apurée de ses éléments les plus litigieux.

Pour rappel, la Commission a présenté en septembre 2020 son projet de pacte sur l’asile et la migration ambitionnant de traiter de manière holistique un dossier qui était resté au point mort depuis des années, figé par des positions antagonistes apparemment inconciliables.