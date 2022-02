Coronavirus: ce qui change dans les écoles ce jeudi

Le 26 janvier dernier, les ministres de la Santé et de l’Enseignement se mettaient d’accord sur de nouvelles mesures pour les écoles et la décision de ne plus fermer de classe en cas de contamination est rapidement entrée en vigueur.

A partir de ce 3 février, les enfants du fondamental qui sont cas contacts de leurs parents ou d’un membre de la famille comme les frères et sœurs, ne seront plus obligés de rester en quarantaine. Enfin, plus précisément, ils seront en quarantaine mais auront l’autorisation de la quitter le temps d’aller suivre les cours en présentiel. Il ne sera pas obligatoire de réaliser un autotest pour sortir de sa quarantaine et revenir à l’école, mais il reste vivement recommandé.