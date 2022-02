L’opération séduction sur deux roues de l’Arabie saoudite

La deuxième édition du Saudi Tour a migré vers AlUla et ses paysages méconnus de carte postale. Le Royaume a entrouvert la porte du changement et entend désormais attirer le tourisme. Avec le cyclisme comme spot publicitaire.

Sur l’immense scène posée devant l’emblématique Elephant Rock, au cœur du site désertique d’Hegra surnommé le « Pétra inconnu » et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, du Justin Bieber claironne à en secouer les tombes nabatéennes toutes proches. Des tentes de Bédouins et des flambeaux entourent l’espace sablonneux, bondées de caciques locaux en tenue de fête manifestement enthousiastes devant pareille démonstration de faste. Lumières, pyrotechnie, hymne nationale… C’est que, la présentation de la deuxième édition du Saudi Tour ringardise tout ce qui se fait en Europe pour au moins dix ans. Questions de moyens, assurément conséquents dans ce coin du globe qui, ces dernières années, tente de diversifier ses activités. Comme ses voisins des Emirats, l’Arabie saoudite a intégré que les richesses découlant du pétrole et du gaz permettaient peut-être l’opulence actuelle mais n’avaient plus rien d’éternelles.