Attentats de Paris et Bruxelles: Oussama Atar était le cerveau derrière les attaques

On le soupçonnait déjà depuis un certain temps, mais maintenant il y a des preuves. Le Belge Oussama Atar était l’un des cerveaux des attaques terroristes de Bruxelles et de Paris. Deux IS britanniques ont officiellement reconnu Atar, écrivent jeudi De Morgen , Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws , sur la base d’une enquête du site d’information français Mediapart .

Oussama Atar est le seul prévenu du procès, qui se déroule actuellement à Paris, accusé de direction d’un groupe terroriste. Il aurait été tué par une attaque de drone américain en Syrie le 17 novembre 2017. Les enquêteurs français affirment qu’il occupait un poste élevé au sein de l’État islamique, plus précisément dans « l’Amniyat », le département chargé de préparer les attentats en Occident.