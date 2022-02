Tête, poteau, dos: le but gag qui envoie pratiquement le Canada au Mondial 2022 (vidéo)

Jonathan David et ses coéquipiers se sont imposés (0-2) sur le terrain du Salvador.

Le Canada a un pied et quatre orteils au Qatar, après sa victoire au Salvador, les Etats-Unis et le Mexique ayant aussi fait un pas supplémentaire vers le Mondial-2022, en battant le Honduras et le Panama, mercredi lors des qualifications de la zone Concacaf.

Il faudrait un scénario catastrophe aux Canadiens pour les priver de retrouvailles avec la Coupe du monde, 36 ans après une première participation au Mexique.