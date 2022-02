D’Haïti, d’Inde ou de Madagascar: l’esprit olympique jusqu’au bout des spatules de ski (vidéo)

Ils représentent Haïti, l’Inde, la Bolivie ou la Jamaïque et n’ont aucune chance de repartir de Pékin avec une médaille, mais grâce au format de qualification des Jeux olympiques, ils réalisent leur (improbable) rêve olympique :

Richardson Viano (Haïti)

Né en Haïti, Viano a été adopté quand il avait 3 ans et demi par une famille italienne vivant en France, à Puy Saint-Vincent, avec un père guide de haute montagne. Viano a débuté à 16 ans sur le circuit FIS, la 3e division du ski mondial, et trois ans plus tard, il participe au rendez-vous le plus important de son sport.