Prix de l’énergie: «Tout le monde recevra son chèque de 100 euros d’ici deux mois», selon Vincent Van Peteghem

Le premier « booster » consiste en une prime de chauffage one shot de 100 euros pour tous les ménages belges. Celle-ci sera accordée, probablement d’ici deux mois via une réduction de la facture d’électricité de tous les bénéficiaires d’un contrat résidentiel. Le choix de passer par le contrat d’électricité permet, selon le gouvernement, d’accorder la prime quelle que soit la manière de se chauffer (mazout, gaz ou électricité).

Les critiques de l’opposition, pour les résumer, estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes et arrivent trop tard. A ces critiques, Vincent Van Peteghem répond : « Nous avons décidé de rendre aux gens chaque euro que le gouvernement a reçu de manière involontaire à cause de la hausse des prix de l’énergie. Les mesures décidées sont celles qu’on a pu mettre en place le plus rapidement. On a décidé d’établir un paquet équilibré pour aider les familles. » Il a ajouté : « Ce que nous avons reçu de manière involontaire, c’est 500 millions. On a décidé de les donner et de les retourner aux consommateurs, et ça, ce sont les mesures prises cette semaine. »

Aider tout le monde, même ceux qui se chauffent au mazout ?

« Oui, tout le monde. Et pas que ceux qui se chauffent au gaz. Les prix du mazout ont également augmenté l’année passée. » Les Belges vont recevoir 165 euros pour l’énergie, si l’on compte le chèque de 100 euros et la baisse de la TVA qui devrait rapporter 65 euros.

Recevoir 100 euros de ristourne, oui, mais de quelle manière ?

« Je pense que cela va se passer comme ce que nous avons déjà mis en place de septembre à octobre. Nous avions donné un chèque de 80 euros, avec le tarif social. »

Selon le ministre, d’ici un ou deux mois, tout le monde aura son chèque de 100 euros.

Des fournisseurs d’énergie mécontents

Pour les fournisseurs d’énergie, la réduction de la TVA de 21 à 6 %, cela va trop vite. Ils demandent trois mois de délai pour la mise en place de cette mesure. Mais selon le ministre, cette TVA réduite devra être appliquée au premier mars, il n’y aura pas de délai.