TV: comment suivre les Jeux olympiques d’hiver? Les Jeux olympiques d’hiver débutent ce vendredi à Pekin, en Chine.

Des centaines d’heures de live pour ne rien manquer. - Isopix

Par Eric Clovio Publié le 3/02/2022 à 08:18 Temps de lecture: 3 min

Six mois après les JO de Tokyo, les Jeux olympiques sont de retour en Asie. Avec un décalage horaire (+7 heures pour la capitale chinoise) qui obligera les fans de glisse et de glace à quelques aménagements dans leur timing mais les chaînes de télé ont prévu des dispositifs permettant de ne rien manquer, ou presque. Mini-guide pratique du téléspectateur fondu de JO. RTBF David Bertrand et Christophe Zenko proposeront depuis Pékin interviews des athlètes belges et reportages sur sites, à la fois pour la télé et la plateforme numérique. « Nous voulons apporter aux Belges ce qu’ils ne pourront pas voir ailleurs » résume Laurent Bruwier, adjoint éditorial et responsable des contenus digitaux. Avec 150 heures de direct (Tipik + Auvio), l’offre en live sera certes un peu moins large que celle offerte lors des JO d’été « mais la volonté explicite est de faire un effort significatif par rapport à Pyeongchang 2018 ». Outre les directs relatifs aux membres du Team Belgium et aux principales disciplines (ski, patinage artistique et de vitesse, biathlon), les résumés quotidiens seront glissés dans les JT de 13h et 19h30 (zapping). Parmi les experts, épinglons Pascal Glinne (fédé francophone de ski), Anthony Guisse (patinage danse), Jordan Paulus (capitaine de l’équipe liégeoise de hockey sur glace des Bulldogs) ou Frédéric Lahaye-Goffart (ex-biathlète, papa de Tom, sélectionné pour ces JO).

VRT La chaîne néerlandophone a envoyé une équipe de cinq personnes sur place, pour être au plus près de l’équipe belge. « L’accent sera porté sur les athlètes de chez nous bien sûr et, dans l’absolu, sur les compétitions de ski et patinage » précise Jo Deferme, responsable de la rédaction finale. Chaque matin, essentiellement entre 8 et 12h, un live permettra de balayer les principales épreuves et une émission quotidienne de soixante minutes, orchestrée par Bert Sterckx dès 17 heures, proposera un résumé de la journée. Parmi les principaux consultants en plateau, le snowboarder Seppe Smits et le patineur sur glace Kevn Van der Perren. France Télévisions Un dispositif exceptionnel, avec plus de 360 heures de programmes sur France 2 et France 3, quelque 450 heures sur la chaîne numérique « Beijing 2022 h24 », créée pour l’occasion au sein de l’offre france.tv sera mis en place. Sur France 2 et France 3, le direct sera assuré de 2h30 du matin à 17h30, soit 16 heures par jour en continu. Chaque soir sur France 2 (17h30/18h30), l’émission JO Club proposera un résumé de la journée. Parmi les consultants des chaînes publiques françaises, citons Carole Montillet et Luc Alphand pour le ski et Philippe Candeloro pour le patinage artistique.