VMA acquiert le Polonais Rolling Robotics

VMA renforce ainsi sa division Industrial Automation (IA) et pourra concevoir les programmes de ses robots avant le montage de la cellule robotique, ce qui permettra des démarrages sur site plus rapides et plus fiables.

Rolling Robotics compte environ 50 spécialistes des robots. L'ancien propriétaire, Tomasz Rolling, reste à bord et dirigera la division Automotive au sein de VMA.