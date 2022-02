Maroc: un garçon de 5 ans est coincé dans un puits de 35 mètres de profondeur

L’enfant est tombé mardi dans un puits, et n’a toujours pas été sorti d’affaire. Le puits est très étroit, ce qui rend son sauvetage difficile. Les images d’un smartphone montrent qu’il est toujours en vie.

Rayan a 5 ans, et il est piégé dans un puits de 35 mètres de profondeur au Maroc, selon la VRT . Il est tombé mardi et le sauvetage est difficile, car le puits est très étroit. Tout le Maroc suit l’événement. L’opération se déroule dans le village de Tamorot, dans la province septentrionale de Chefchaouen. Les circonstances de l’accident sont peu claires, la mère de l’enfant ne comprend pas comment c’est arrivé.

De plus, à cette profondeur, il y a un manque d’oxygène. L’approvisionnement en air serait maintenant fourni dans le puits pour augmenter les chances de survie du petit garçon, selon une source locale.

Rayan est toujours en vie. De la nourriture, des boissons et un smartphone lui ont été apportés grâce à une corde. Les images de l’appareil montrent que le garçon est blessé et son visage ensanglanté mais il respire et bouge toujours.