Macron va s’entretenir avec Poutine, Zelensky et le président polonais sur l’Ukraine

Après une discussion avec Joe Biden ce mercredi, le président français Emmanuel Macron devait s’entretenir jeudi avec ses homologues russe, ukrainien et polonais pour tenter de trouver une issue diplomatique à la crise aux frontières de l’Ukraine

Après l’Américain Joe Biden mercredi soir, le président français Emmanuel Macron devait s’entretenir jeudi avec ses homologues russe Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et polonais Andrzej Duda pour tenter de trouver une issue diplomatique à la crise aux frontières de l’Ukraine, a annoncé l’Elysée.

Cette intense journée diplomatique devait débuter par une visioconférence à 10h30 entre le président français et le président du Conseil européen, Charles Michel, sur ce dossier.

Puis il aura des entretiens téléphoniques avec Andrzej Duda à 12h30, avec Vladimir Poutine à 18h et avec Volodymyr Zelensky à 19h15, selon la présidence.

Emmanuel Macron a expliqué mercredi que sa « priorité » était, avec ces discussions, de « trouver les termes politiques d’une sortie de crise » et « une désescalade » des tensions alors que les Occidentaux soupçonnent la Russie de vouloir envahir l’Ukraine.

Au cours d’une conversation téléphonique tard mercredi, Joe Biden et lui se sont engagés à « maintenir le très fort niveau de coordination et de concertation entre partenaires européens et alliés » sur ce dossier, selon l’Elysée.

Ils ont aussi passé en revue « la coordination en cours au niveau à la fois de la diplomatie et des préparatifs pour imposer des mesures économiques rapides et sévères à la Russie si elle envahissait davantage l’Ukraine », a précisé la Maison-Blanche.

Emmanuel Macron a indiqué mercredi qu’il n’excluait pas de se rendre à Moscou, et peut-être à Kiev, dans les prochains jours.