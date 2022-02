MediaMarkt: un conseil d’entreprise annonce la fermeture d’un espace commercial chez Makro

MediaMarkt veut fermer un espace commercial situé dans le supermarché Makro de Deurne. Les 20 employés pourront travailler dans les magasins MediaMarkt situés à proximité, autour d’Anvers

« Après la fermeture de trois magasins en septembre dernier, on craint aujourd’hui qu’on nous annonce que les deux derniers MediaMarkt situés dans des Makro (Deurne et Machelen) doivent aussi fermer leurs portes », avait confié Youssef Haddad, délégué CNE. Il avait ajouté : « On sait que ces magasins sont déficitaires mais s’ils ferment, c’est une vingtaine de personnes qui risquent de perdre leur emploi », ajoute le délégué syndical.