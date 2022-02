MediaMarkt annonce son intention de fermer son magasin de Deurne

La direction estime que l'implantation avait un "potentiel de croissance insuffisant dans un délai de temps acceptable". Le point de vente de Deurne est situé à proximité de trois autres magasins: Anvers, Schoten et Wilrijk. "Compte tenu de la gamme de produits plus étendue que proposent ces magasins, de leur bonne visibilité et de leur meilleure accessibilité, ces grandes implantations sont plus attrayantes pour nos clients", justifie MediaMarkt.

La direction indique que la fermeture envisagée n'aura aucun impact sur le personnel et que tous les collaborateurs du site concerné recevront la possibilité d'être transférés dans les magasins de l'enseigne environnants.