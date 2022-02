Dans LéNA cette semaine: la véritable histoire derrière le dernier Disney, «Encanto»

La première fois qu’Alejandra Espinosa parcourut le script, ses mains se sont mises à trembler en découvrant son nom écrit en filigrane. Encanto, le dernier film d’animation des studios Disney, en était à ses prémices.

En 2017, un appel changea la vie de cette femme de lettres colombienne. Des employés de Disney voulaient effectuer une visite de quatre jours dans le village de Barichara et recherchaient un guide connaisseur d’histoire et de culture. Transmettant une passion débordante, elle les amena jusque dans la cuisine des maisons observer le travail des tailleurs de pierre qui tracent les rues, et celui des femmes de Vélez qui, six mois durant, tissent ces jupes colorées dont les copies made in China sont désormais vendues sous la marque Disney dans tous les magasins de jouets du monde. « Je leur disais : “N’allez pas tout gâcher. Vous devez traiter cet endroit avec beaucoup de respect ; c’est très important parce que la Colombie porte un lourd stigmate et est peu valorisée.” Nous ignorons notre propre identité et sommes constamment à la recherche de modèles culturels de l’extérieur pour nous définir. »