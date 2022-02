Le DoubleTree, l’hôtel de la place Rogier à Bruxelles, augmente sa ramure

Construit en... 1909, selon les plans des architectes Antoine Pompe et Adhémar Lener, ce qui fut jadis le Palace, institution bien connue des Bruxellois pur jus, s’apprête à vivre une nouvelle tranche de son existence pour le moins mouvementée. Rouvert en septembre 2021 après une rénovation complète et passé sous enseigne DoubleTree by Hilton Brussels City, l’hôtel de style Art nouveau va s’agrandir pour devenir, avec 505 chambres (contre les 354 actuelles), le plus grand établissement hôtelier de Belgique.