La date du prochain Comité de concertation n’est toujours pas fixée, selon Jan Jambon La date du prochain Comité de concertation n’est pas encore fixée. Il n’est dès lors pas certain que la décision de passer en code orange soit prise dès le 11 février.

Par Belga Publié le 3/02/2022 à 12:33 Temps de lecture: 2 min

Selon le ministre-président flamand Jan Jambon, aucune date n’a encore été fixée pour le prochain Comité de concertation. Il n’est donc pas certain qu’une décision puisse être prise dès le 11 février pour introduire plus de flexibilité et passer en code orange. « Je ne fixe pas de date. C’est au Premier ministre d’en décider. Mais quelque chose en moi me dit qu’il ne convoquera le Comité de concertation que lorsque les paramètres permettront de réduire les effectifs », a déclaré Jan Jambon ce jeudi en réponse à une question du député du Vlaams Belang Filip Brusselmans.

Alors que le vice-premier ministre d’Ecolo, Georges Gilkinet, a plaidé pour plus de flexibilité lors du prochain Comité de concertation qui devait se réunir le 11 février, le premier ministre flamand, Jan Jambon, a déclaré qu’aucune date précise n’avait encore été fixée pour ce Comité de concertation. À lire aussi Coronavirus: Georges Gilkinet plaide pour «un retour à une forme de normalité» Jan Jambon ne veut pas non plus encore anticiper un passage du code rouge au code orange dans le baromètre. « Cela dépendra de la pression exercée sur les soins intensifs et de l’évolution du nombre d’admissions hospitalières sur une base quotidienne », a-t-il déclaré. Pour pouvoir passer en code orange, le nombre d’admissions hospitalières quotidiennes doit être inférieur à 150 et le nombre de patients aux soins intensifs doit être inférieur à 500. Actuellement, le nombre moyen d’admissions par jour est toujours supérieur à 350 et 432 lits d’unité de soins intensifs sont occupés. À lire aussi Coronavirus: le nombre de contaminations diminue légèrement, mais les hospitalisations augmentent (infographie) « Le sentiment actuel est que nous allons rester en dessous de 500 pour les soins intensifs et que nous atteindrons le sommet pour les admissions quotidiennes dans une dizaine de jours. Nous n’avons peut-être pas besoin d’atteindre la barre des 150, mais nous pouvons amorcer une tendance dans ce sens, puis nous pourrons passer à l’orange », explique M. Jambon.