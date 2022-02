De plus en plus de bénéficiaires auprès des banques alimentaires (FBBA) - 2

Les prix de l'énergie ont fortement augmenté depuis la mi-2021. Le coût du gaz naturel et de l'électricité a augmenté jusqu'à 2.250€ par an pour une consommation moyenne, soit 187€ par mois. "De plus, on s'attend à une augmentation importante du prix des denrées alimentaires. En conséquence, les Banques Alimentaires craignent qu'en 2022, de nombreuses personnes dans le besoin doivent choisir entre se nourrir ou se chauffer. La situation ne pourrait pas être plus grave", alerte la FBBA.