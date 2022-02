Pour Frédéric Waseige, «ce sera compliqué de faire quelque chose au Real» pour Eden Hazard Annoncés sur le départ durant ce mercato, Eden Hazard et Divock Origi sont restés dans leur club respectif. Cité dans deux de ses anciens clubs (Chelsea et Lille) ou encore à Newcastle, le Brainois a décidé de rester au Real pour se donner la chance de poursuivre son rêve madrilène. Du côté de Liverpool, le fils de Mike ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu ces dernières saisons. Cité à Burnley, il restera jusqu’à la fin de son contrat en juin chez les Reds.

Photo News

Par Louis Monnier (stagiaire) Publié le 3/02/2022 à 13:01 Temps de lecture: 4 min

Partira ou partira pas ? Eden Hazard restera finalement au Real Madrid jusque-là fin de saison. Des rumeurs ont pourtant circulé sur un éventuel retour du Brainois à Chelsea et à Lille… Acheté en 2019 pour 115 millions d’euros faisant de lui le plus gros transfert de l’histoire des Merengues, les attentes étaient folles dans la capitale espagnole. Eden n’a depuis marqué que 6 goals en soixante apparitions en enchaînant de manière impressionnante les blessures. S’il avait retrouvé un peu de lumière en cette fin d’année 2021, les deux matches de Supercoupe d’Espagne ont vite ralenti sa progression. Carlo Ancelotti ne l’avait pas laissé disputer une seule minute lors des deux rencontres gagnées par les Madrilènes. Mais le 20 janvier, en coupe du Roi, Eden rentre lors des prolongations contre Elche et donne le but de la qualification en fin de match. De quoi lui redonner confiance avant le huitième de finale tant attendu face au PSG ? Lui qui a retrouvé une bonne condition physique et qui semblait manquer cruellement de confiance.

Pour Frédéric Waseige, le mieux pour lui aurait été de partir durant ce mercato hivernal : « Ce sera compliqué pour lui de faire quelque chose au Real, c’est un rendez-vous manqué et des joueurs de très haut niveau ont pris le dessus sur lui. A Lille ou à Chelsea, c’était toujours le petit chouchou qu’on adorait et au Real ce n’est pas du tout le même, il arrive dans un vestiaire rempli de stars. Il ne s’était jamais blessé aussi gravement et n’avait jamais connu un tel enchaînement de pépins physiques. Je pense malheureusement que quelque chose s’est cassé dans sa tête, c’est un enfant qui fonctionne au plaisir et qui veut jouer à la Coupe du Monde comme dans une cour de récréation. Pourquoi il n’est pas parti du Real ? Le Real a payé beaucoup pour lui et peu de clubs peuvent actuellement se payer le salaire d’Eden… » Pour notre consultant belge, Eden accorde beaucoup d’importance au confort de vie et au bien-être de sa famille. Il n’est pas comme les autres footballeurs à partir pour les pétrodollars au Qatar ou dans un autre pays exotique. Retourner à Londres ou à Lille aurait donc pu être deux solutions plausibles. Frédéric Wasseige reste confiant pour la participation d’Eden au mondial : « Il doit uniquement retrouver le plaisir de jouer. S’il joue un ou deux mois avant le début de la Coupe du Monde, il sera prêt. » Divock Origi ? C’est du pain béni pour Klop » Au club depuis maintenant 7 ans et chouchou d’Anfield, Divock Origi est devenu un vrai Scouser. Ca va faire deux ans qu’on le dit sur le départ à chaque mercato. Cité à Burnley, l’attaquant belge finira bien son contrat jusqu’en juin chez les Reds. Parfois nonchalant ou maladroit, quoi qu’on dise sur lui, Divock repartira en véritable légende de Liverpool. Second Belge à marquer en finale de Ligue des Champions, il a également marqué des buts décisifs dans l’incroyable remontada contre le Barça ou encore dans le derby de la Mersey.