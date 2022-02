L'ancien CEO de Brussels Airlines, Bernard Gustin, devient président exécutif de Lineas

Lineas est le plus grand opérateur privé de fret ferroviaire en Europe. L'entreprise poursuivra "le développement de ses solutions ferroviaires supérieures au niveau européen, en se concentrant sur le renforcement de sa présence en Europe et le développement d'un service client supérieur, dans le but de devenir un véritable acteur paneuropéen".

"Après des années 2020 et 2021 difficiles en raison de l'impact combiné de la pandémie Covid-19, des chaînes d'approvisionnement fortement déformées, des inondations de juillet, et des importants problèmes d'infrastructure en Europe, Lineas accélérera encore son plan de transformation pour rétablir ses résultats financiers aux niveaux d'avant Covid-19", indique-t-elle dans un communiqué.