Novak Djokovic remercie le président de la Serbie pour son soutien: «En Australie, je ne me suis pas senti seul» (vidéo)

« Président, j’aimerais vous remercier, vous et le gouvernement serbe, pour m’avoir soutenu durant ces événements malheureux en Australie. Bien que j’étais isolé, je ne me suis pas senti seul. J’ai reçu un grand soutien de la part de ma famille, de mes amis et tout le peuple serbe. »

Après avoir dans un premier temps obtenu une dérogation pour venir en Australie, grâce à ces tests certifiant qu’il avait contracté le Covid-19 un mois avant le tournoi, le Serbe, qui n’a pas été vacciné, a finalement été expulsé, après 10 jours de feuilleton judiciaire, par le gouvernement australien avant le début du tournoi en raison du « risque sanitaire » qu’il pouvait représenter.

Novak Djokovic a également dit qu’il donnerait bientôt son explication de la situation et de son déroulement durant ces dix jours de feuilleton. « Je vous prie de patienter, dans les prochains sept à dix jours je vais m’adresser aux médias plus en détail et avec, pour ainsi dire, ma version de l’histoire et de tout ce qui s’est passé en Australie», a déclaré «Nole» aux journalistes venus à la présidence serbe pour sa première apparition publique annoncée depuis son retour en Serbie.