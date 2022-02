La Belgique, nouvelle terre d’accueil pour la culture du bambou

Un projet de plantation à grande échelle de bambous géants se construit au départ de la Wallonie picarde et de l’Italie. Deux agriculteurs précurseurs se sont déjà lancés. Les débouchés et atouts culturaux sont multiples.

Les agriculteurs belges sont-ils prêts à élargir leur champ d’activité à un nouveau type de plantation, dans le cadre d’une diversification estimée profitable tant aux hommes qu’à la terre ? C’est le pari que lance Frédéric Corio au départ de sa Wallonie picarde : il est le coordinateur d’une nouvelle filière, le bambou géant, en synergie avec une entreprise italienne qui s’est lancée dans cette aventure voici dix ans.

Les atouts de cette plante sont multiples et les besoins en Europe assez énormes, puisqu’en 2017, l’Union européenne a importé pour près de 650 millions d’euros de produits issus du bambou. C’est en 2010 que l’Italien Fabrizio Pecci s’est intéressé à cette plante pour son pays et a créé en 2014 le consortium OnlyMoso pour la développer. Aujourd’hui, cette société compte 900 agriculteurs et partenaires.