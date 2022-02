La sortie du nucléaire pourrait entraîner des pannes d’électricité, des prix plus élevés et davantage d’émissions de CO2

« Un premier résultat est qu’après la sortie du nucléaire, la Belgique devra s’appuyer beaucoup plus sur les centrales électriques au gaz », expliquent les chercheurs. « Cela rendra non seulement plus difficile la réalisation des objectifs convenus de réduction des émissions de CO2, mais cela signifie également que le prix de l’électricité deviendra encore plus sensible aux augmentations des prix du gaz. De plus, les sources d’énergie renouvelables nécessitent des investissements importants dans l’infrastructure du réseau, qui doivent également être calculés », ont déclaré les universitaires.

La deuxième conclusion, selon les chercheurs, est que les panneaux solaires ne sont que très limités. « En ce qui concerne l’utilisation des éoliennes, les résultats indiquent qu’elles doivent toujours être soutenues par de gros investissements dans des capacités de stockage telles que des batteries ou des capacités de remplacement à base de gaz pour faire face à leur imprévisibilité », ont déclaré les chercheurs. « Les investissements nécessaires dans de nouvelles capacités de production et de stockage entraînent rapidement une augmentation des coûts énergétiques d’au moins 30 %. »

Fortement dépendant des importations

Enfin, après la sortie du nucléaire, la Belgique restera fortement dépendante des importations énergétiques. L’étude montre qu’environ un tiers de l’électricité nécessaire devra être importé chaque année. « Cela crée une forte dépendance vis-à-vis de nos pays voisins. Reste d’ailleurs à savoir s’ils disposeront de tels excédents. »