Du capital dans les sols agricoles

Le programme de rémunération carbone a été lancé en septembre 2020. Depuis, quelque 400 agriculteurs y ont adhéré, une majorité en France et une quinzaine d'acteurs en Wallonie. Dans un premier temps, la balance carbone de l'exploitation est calculée. Ce "bilan GES" est ensuite analysé afin d'établir un plan de gestion des actions qui amélioreront l'impact de l'exploitation sur l'environnement.

Aujourd'hui, ce sont essentiellement les fermes de cultures (y compris des cultures industrielles comme la betterave et la pomme de terre) qui trouvent un intérêt à suivre un programme de séquestration de carbone, mais les responsables de Soil Capital travaillent à une solution qui puisse être attractive également pour les exploitations d'élevages.

"Les certificats ne sont pas des 'droits à polluer'", insiste Soil Capital, "car ils ne sont pas liés à un mécanisme de compensation et leurs acquéreurs ne peuvent en aucun cas les utiliser pour revendiquer une neutralité carbone."

"Nous ne voulons pas imposer de cahier de charges à l'agriculteur. C'est lui qui place le curseur des efforts à fournir où il veut et ces efforts seront menés sans perte de productivité", explique Chuck de Liedekerke, cofondateur de Soil Capital.

David Clarinval espère, lui, voir la start-up wallonne jouer un véritable rôle de pionnier en Europe. Il entend profiter de son déplacement à Strasbourg au cours d'une réunion informelle avec ses collègues européens pour mettre en avant le travail de Soil Capital. "Si on ne va pas vers des solutions innovantes et créatrices dans les années qui viennent, on va vers de gros problèmes pour le monde agricole", a-t-il commenté.