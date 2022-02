Un "Jobday" à Liège pour pourvoir 150 emplois chez Skechers

Afin d'accélérer le processus de recrutement, un "jobday" va être organisé ce 8 février de 10h à 17h à l'Union Nautique située dans le Parc de la Boverie à Liège.

L'action a pour but de faire face à une demande de plus en plus grandissante. "Parmi les profils recherchés, on retrouve majoritairement des préparateurs de commandes et des magasiniers ainsi que quelques caristes", expliquent encore Skechers et TeamOne.