Testing covid de masse: quand arrêterons-nous ce cirque?

Chers hommes politiques,

Une demande claire de la médecine générale : STOP au testing de masse !

Pour rappel : le 23 décembre, nous vous implorions dʼarrêter le testing massif…

Or celui a explosé de manière exponentielle, avec les conséquences qu’on lui connaît : l’école a repris et les classes ferment les unes à la suite des autres, les entreprises, tous secteurs confondus, sont paralysées par la légion dʼemployés en arrêt de travail.

Le montant colossal investi dans cette stratégie est une pure perte !

Puisquʼune grande partie de la population est vaccinée, et que lʼimmunité collective tend à croître, puisque 99 % des patients contaminés ne passeront heureusement pas par la case « Hôpital », puisque les courbes de contamination continuent dʼaugmenter (malgré le testing), puisque les masques dans les écoles nʼont pas freiné la progression des contaminations, puisque le nombre de patients aux soins intensifs tend actuellement à diminuer… pourquoi ne pas arrêter cette stratégie dépourvue de logique ?

L’humilité de reconnaître que certaines mesures nʼont pas été efficaces nʼest pas un défaut !

Soigner des patients, et non des résultats

Loin de nous l’idée de vouloir minimiser cette épidémie.

Cependant, le covid provoque actuellement chez l’adulte des symptômes mineurs, allant dʼune banale virose respiratoire à un état grippal plus marqué.

Parfois il se complique de surinfection respiratoire dont les traitements sont bien maîtrisés (antibiothérapie et corticothérapie en ambulatoire).

Le principe même de la médecine est « ne pas soigner un résultat mais un patient, en fonction de son état clinique ».

Aujourd’hui, la médecine générale est trop souvent contrainte à faire lʼinverse : soigner des résultats (frottis positifs, sans même voir le malade) et non plus des patients.

Il est devenu exceptionnel que l’état clinique dʼun patient contaminé justifie un arrêt aussi long que celui que vous préconisez !

Revenons au bon sens et à la logique d’avant covid : « si vous présentez des symptômes respiratoires, présentez-vous en consultation de médecine générale, un arrêt de quelques jours et un traitement adéquat sera préconisé. »

Si nous devions extrapoler cette situation à la période « d’avant la pandémie », en faisant une comparaison aux états grippaux, cela reviendrait à dire que chaque patient « grippé » de même que son entourage aurait dû subir un test à la recherche du virus de la grippe et bénéficierait dʼun certificat de 7 jours minimum ?

La médecine générale sous pression

Nous demandons, nous, médecins généralistes de reprendre la main sur lʼindication de testing (et donc de stopper l’accès libre aux demandes de tests PCR sur la plateforme « masante.be »), de cesser urgemment les auto-tests qui n’ont pour but que d’accentuer la paranoïa, de renflouer les caisses de certains, et de donner l’illusion dʼêtre faussement négatifs.

Nous, médecins généralistes, exigeons de ne réserver ces indications de testing qu’aux patients présentant des symptômes sévères (admission aux urgences) ou présentant des facteurs de comorbidité (diabète, obésité, dialyse…).

La médecine générale, de première ligne, est un précieux atout pour progresser vers la sortie de crise. Or, cette médecine de première ligne s’épuise.

Nous, médecins généralistes, ne tiendrons plus la cadence longtemps.

Un testing de « confort », porte ouverte à tous les abus

Posez la question aux centaines de milliers de patients qui se présentent chaque jour dans les centres de testing de Belgique : « Qui réalise encore ce test pour limiter l’épidémie ? »

A dire vrai, les motivations de testing sont essentiellement dʼordre individuel :

« Je dois aller au restaurant ce soir avec des amis… »

« Si je suis positif, j’aurai un certificat de guérison qui rendra mon CST valable pendant 6 mois… »

« Si je suis positif, j’aurai un certificat de dix jours de repos… »

« Docteur, je suis encore fatigué (après le certificat de dix jours). Pouvez-vous

me prolonger d’une semaine ? »

« Docteur, mon fils est positif mais il va bien, pouvez-vous me couvrir toute la famille ? »

La liste d’exemples est interminable.

Voulons-nous continuer d’entretenir une société autocentrée, nombriliste ?

Plus personne ne réfléchit encore en termes d’épidémie et de contagion. Chacun pense à son petit confort personnel.

Nous sacrifions égoïstement la jeunesse

Evoquons la situation dramatique des écoles et des crèches. Vous avez imposé le port du masque dans les écoles dès l’âge de 6 ans (un âge où l’apprentissage crucial passe par le verbal, lʼexpression, la sensibilité). Cette mesure n’a pas prouvé dʼefficacité dans la diminution des transmissions. Pire encore, les écoles ferment.

Qui voulez-vous protéger ? Les professeurs ? Ceux-ci peuvent respecter les gestes barrière, porter un masque, et sont en grande partie vaccinés. Ils souffrent et font de leur mieux pour essayer de continuer à enseigner dans des conditions difficiles.

Cela va sans dire qu’en arrêtant le testing invasif de nos enfants et en les soignant de manière adéquate, c’est-à-dire en fonction de leurs symptômes (pour rappel, à cet âge, essentiellement un « nez qui coule ») nous pourrions maintenir l’enseignement en fonction comme lors des périodes endémiques de grippe et autres petits virus respiratoires.

À force de vouloir ménager les plus réfractaires, et par conséquent de faire preuve dʼun attentisme coupable, puis de nous révéler incapables d’adapter les protocoles rapidement en fonction de lʼévolution épidémiologique, on continue de sacrifier la scolarité des plus jeunes, soit l’essence même de la construction de ces futurs adultes. Nous sommes responsables de la mise en péril de leur avenir.

Les jeunes adultes, les ados, les enfants, sont dans une souffrance incommensurable liée à cette crise. Cela n’a pas lʼair de vous émouvoir.

Nous avons respecté vos règles, nous avons opté pour une vaccination de masse, et ce, pour revenir à la fermeture des classes deux ans après le début de cette pandémie ?

Cʼest grave parce que vos mesures parviennent à nous faire douter du bon sens scientifique.

Il devient dès lors difficile d’appliquer au quotidien vos mesures dans lesquelles nous ne croyons plus.

Il n’est plus à prouver aujourd’hui que la vaccination réduit drastiquement le risque de finir aux soins intensifs, mais, s’il fallait préserver un autre avantage prioritaire à cette vaccination, ce serait la garantie que nos enfants, nos jeunes adultes, puissent vivre et grandir de la manière la plus sereine possible.

Et si nous réfléchissions un peu ?

Chers directeurs d’école et de crèches, refusez de fermer vos établissements !

Chers parents, n’allez pas tester vos enfants pour le moindre symptôme respiratoire banal.

Chers médecins généralistes, continuez à rassurer vos patients et à restaurer un peu de logique dans la prise en charge de nos malades.

Tous ensemble : soyons vigilants par rapport à nos aînés, nos « plus fragiles », gardons les « gestes barrières » et consultons notre médecin généraliste si des symptômes apparaissent.

Chers hommes et femmes politiques, prenez vos responsabilités rapidement, adaptez les mesures, soyez un peu plus à l’écoute de la réalité de terrain.

Car s’il fallait rappeler la situation des hôpitaux à l’heure actuelle : ils sont débordés oui, les soignants sont épuisés, pas exclusivement à cause de la surcharge covid mais surtout par manque d’effectifs.

Notre capacité d’accueil hospitalière actuelle est moins performante qu’en début de crise (et ce point-là était à anticiper depuis longtemps). L’argent dépensé en testing inefficace est à réinvestir dans l’aide aux soignants, aux hôpitaux, aux dispositifs de soins de première ligne.

Et s’il fallait évoquer l’épineuse question de l’obligation vaccinale : imposez-la aux plus de 65 ans, aux patients « à risque », puisque la saturation des lits en soins intensifs est proportionnellement corrélée à lʼâge et aux facteurs de comorbidité.

Continuons à sensibiliser les autres patients sur les avantages de la vaccination, et des gestes barrières. Mais de grâce, relançons la société.

Cela ne sera possible que si la peur, la panique, la recherche absolue de coupables sʼestompe pour laisser place au bon sens !

Vous en êtes les premiers garants.

Tout reste à faire.