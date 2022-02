Standard : plusieurs semaines d’indisponibilité pour Gilles Dewaele ?

Gros souci pour Luka Elsner avant le match (à huis clos) qui opposera samedi à Sclessin le Standard au CS Bruges : Gilles Dewaele, qui avait rapidement trouvé ses marques au poste d’arrière-droit, est sur la touche. « Il a ressenti une douleur à l’adducteur et les premiers signes ne sont pas encourageants », explique le technicien franco-slovène. « On s’oriente vers une indisponibilité de plusieurs semaines, même si j’espère sans trop y croire que le diagnostic après l’IRM qu’il a passé donne un autre résultat ». Cette blessure est pour le moins problématique à un poste où les solutions de remplacement ne sont pas nombreuses.

Sachez aussi que les tests Covid se sont tous révélés négatifs et que Selim Amallah, de retour de la CAN, s’est entraîné avec le groupe ce jeudi. Il devrait donc reprendre sa place samedi dans le onze de base, en position axiale. « On se dirige vers là », confirme Elsner, qui retrouve aussi Moussa Sissako mais encore Abdoul Fessal Tapsoba qui jouera samedi avec le Burkina Faso la troisième place de la CAN.