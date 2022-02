Baisse du nombre de demandeurs d'emploi wallons pour le 11e mois consécutif (Forem)

Parmi ces 199.542 personnes se trouvaient 125.104 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (dont 1.421 en Communauté germanophone) et 34.567 jeunes en stage d'insertion professionnelle (dont 161 en Communauté germanophone). S'y ajoutaient 27.496 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 12.375 demandeurs d'emploi inscrits librement.

Près d'un sur cinq (19%) étaient âgés de moins de 25 ans, tandis que plus d'un sur quatre (26%) avaient 50 ans ou plus. Un quart étaient inoccupés depuis moins de six mois et près de la moitié (45%) depuis deux ans ou plus.