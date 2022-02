Industrie wallonne: Meuse et Sambre, un combat naval pour travailler

Le Magistral n’a pas bonne mine. Au sec sur l’immense dalle de béton du chantier naval de Seilles et sous une pluie continue qui ruisselle le long de sa coque rouillée, la vieille péniche continue à espérer une nouvelle vie, sagement alignée au milieu de ses semblables. L’heure n’est pas à l’optimisme : l’entreprise Meuse et Sambre a été déclarée en faillite le 28 janvier et depuis lors, tout est à l’arrêt, le long du fleuve et dans les ateliers où les soudeurs et les monteurs régnaient en maîtres, il y a quelques jours à peine.

Un gardien a ouvert la grande grille de ce site de trois hectares. Les bateaux mis à terre rêvent de l’eau toute proche. Les grues sont immobiles. Dans les halls où règne un silence assourdissant, le temps s’est arrêté sur une péniche en réparation et une barge en devenir, dont l’avenir est forcément incertain. Chaises et tables en pagaille, le réfectoire conserve les stigmates d’une réunion houleuse avec les curateurs. Les 63 ouvriers et employés sont sous le choc.