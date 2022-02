Le Napoli songerait à Adnan Januzaj pour remplacer une de ses légendes

C’est la Gazzetta dello Sport qui annonce que le Belge de 26 ans serait dans le viseur du board napolitain pour récupérer la place laissée vacante sur l’aile gauche par l’Azzurro de poche. Une porte de sortie plutôt séduisante pour le Bruxellois, qui rejoindrait ainsi un club qui réalise une très bonne saison dans le Calcio, même en l’absence de ses piliers que sont André-Frank Zambo Anguissa et Kalidou Koulibaly, partis à la CAN ces dernières semaines.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui se retrouvera libre le 30 juin prochain. Le contrat d’Adnan Januzaj se termine lui aussi à l’aube des vacances d’été. Et jusqu’à présent, aucune fumée blanche ne semble vouloir sortir du côté de San Sébastián, territoire de la Real Sociedad, où le Diable rouge évolue depuis maintenant l’été 2017. Résultat, ce dernier serait donc libre de partir où il le désire d’ici le 1er juillet. Tout bénèf’ pour le Napoli, qui va devoir se passer des services de Lorenzo Insigne en fin de saison suite au départ du champion d’Europe direction Toronto et la MLS.

Elle l’est d’autant plus que l’ancien Anderlechtois n’a jamais vraiment su s’affirmer comme un cadre en puissance malgré presque cinq saisons passées en Liga, avec un bilan de 22 buts pour 21 passes dé’ en 154 rencontres disputées sous le maillot basque. Et si le squad bleu et blanc est pour l’instant bien calé dans le peloton européen, l’apport de Januzaj reste pour l’instant un peu maigre, eu égard au talent que ce dernier a dans les pattes : quatre buts et trois assists en une trentaine de matchs dont les deux tiers en tant que titulaire cette saison.