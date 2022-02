Merck a vendu pour 952 millions USD de sa pilule anti-Covid fin 2021

La pilule, développée en partenariat avec Ridgeback, a reçu en premier le feu vert des autorités du Royaume-Uni, début novembre, puis des États-Unis et du Japon, fin décembre.

Le bénéfice rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs, comme le chiffre d'affaires, ont dépassé les prévisions des analystes.

Les ventes du molnupiravir ont concouru à la progression du chiffre d'affaires du groupe, qui a augmenté de 24% au quatrième trimestre et atteint 13,5 milliards de dollars.

"Dans les prochains jours, Merck aura expédié plus de 4 millions de traitements dans plus de 25 pays, dont environ 3 millions aux États-Unis", souligne le groupe dans un communiqué.

Pour 2022, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 56,1 et 57,6 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action compris entre 7,12 et 7,27 dollars, un peu en dessous des attentes des analystes.