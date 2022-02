Visite royale à Oman: en coulisses, le match Wilmès-Van der Straeten sur le nucléaire

Les deux ministres fédérales qui accompagnent le Roi à Oman ne partagent pas la même vision du dossier nucléaire. Chacune réaffirmant ses positions, en marge de la visite consacrée à l’énergie verte. Et donnant rendez-vous en mars, pour une décision définitive au sein de la Vivaldi.

On est d’accord : la visite royale, ces jeudi et vendredi au sultanat d’Oman, porte sur l’énergie verte, singulièrement l’hydrogène, pas sur le nucléaire. « Il n’y a pas de lien direct entre la fermeture des réacteurs nucléaires en Belgique et le projet de production d’hydrogène vert ici », cadre d’ailleurs la ministre de l’Energie, Tine Van der Straeten.