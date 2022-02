Julia Kerninon à propos de «Toucher la terre ferme»: «Je suis impudique. Je fais de la littérature»

La maternité, ce bonheur absolu ! Ah, on vous en serine souvent, des phrases comme celles-là. Genre les étoiles dans les yeux et la vie enfin devant soi. Mais ce qu’on omet souvent, c’est le changement absolu, la difficulté, l’impression de perdre pied, de ne jamais être à la hauteur, de ne plus trouver sa place, de ne plus vraiment être soi. Et c’est ce qu’exprime Julia Kerninon dans ce récit autobiographique torturé, tempétueux, sans détour, magistralement écrit et passionnant. Pas question de développement personnel banal ni de recette style comment être mère. Mais un vrai roman, plein de questionnements, d’orages, de ciel bleu et de réconciliation. Accessible à tous, garçons et filles, avec des enfants ou pas, l’envie d’en avoir ou pas. Et c’est ce qui fait sa force.