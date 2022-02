David Foenkinos: «On est toujours numéro deux, toujours soumis aux désirs des autres»

Mêlant réalité et fiction, David Foenkinos imagine le destin de l’enfant qui n’a pas été choisi pour incarner Harry Potter au cinéma. Sous le sceau de l’échec. Lisez le premier chapitre.

ENTRETIEN

En bout de course du casting de la superproduction cinématographique basée sur les romans de J.K. Rowling, il n’était plus que deux à pouvoir incarner Harry Potter. Le choix final s’est porté sur Daniel Radcliffe. Et le deuxième ? Perdu dans les oubliettes de l’histoire… David Foenkinos lui donne une identité, celle d’un personnage hanté dès l’enfance par l’échec, dans un environnement qui s’évertue à le lui remettre constamment devant les yeux.

Votre livre retrace les débuts du succès mondial d’Harry Potter. Une histoire qui a tout du conte de fées…