Edward Still: «C’est très important de pouvoir retrouver notre public»

Alors que le mercato est terminé, « ce qui est une bonne chose pour désormais savoir avec quels joueurs on terminera la saison », a pointé Edward Still, le Sporting de Charleroi s’apprête à affronter Seraing ce vendredi soir avec l’envie de confirmer la victoire obtenue à Saint-Trond la semaine dernière. « Seraing joue pour sa vie en D1A, mais nous aussi on joue pour la nôtre parce que tout reste à jouer. Chaque match sera décisif pour nous et c’est très important qu’on puisse retrouver notre public. J'espère que les supporters seront nombreux. On veut recréer une énergie positive avec eux. »

Pour Edward Still, le Sporting dispose de plus d’armes aujourd’hui qu’il y a un mois : « On est plus fort désormais qu’avant le mercato. On aurait voulu que certains dossiers soient bouclés plus vite, mais ce n’est pas facile en cours de saison. Les dernières arrivées renforcent le noyau et permettent aux cadres présents dans le noyau d’encore élever leur niveau de jeu. »