Psychanalyse (loufoque) du dessinateur

Quand on pense « autoportrait d’artiste », on pense notamment à Van Gogh, avec son oreille coupée. Heureusement, tous ceux et celles qui se prêtent à l’exercice ne flirtent pas avec de telles extrémités. Prenez Benjamin Chaud, auteur et illustrateur jeunesse, qui tranche plutôt dans un humour vif pour dépeindre son quotidien parfois tourmenté dans Ma folle vie de dessinateur . Pas d’oreille ou de nez sectionnés ici mais des yeux et des doigts aiguisés au cutter pour évoquer les doutes, l’angoisse de la page blanche, la procrastination, la fatigue. Ça, c’est pour les aspects douloureux du métier mais son quotidien, détaillé en 128 autoportraits, convoque aussi la fièvre créative, le lâcher prise, le plaisir du trait, les expérimentations de couleurs et tout ce qui rend finalement trépidante cette existence harnachée à une table à dessin.