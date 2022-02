Pourquoi le café fait face à l’envolée des prix

Une bonne journée commence par une bonne tasse de café », vous diront certains. Le Belge consomme en moyenne 6,8 kilos de café chaque année. Notre pays n’en produit évidemment pas un gramme. 58 % de l’approvisionnement belge en café vert provient du Brésil, du Vietnam et du Honduras. Des origines multiples qui confèrent au grain de café une palette d’arômes en équilibre entre amertume et acidité. « À titre personnel, j’ai une préférence pour les cafés d’Amérique latine pour leur côté fruité », confie Christophe Deharre, marketing manager de Charles Liégeois, l’un des premiers torréfacteurs wallons. « En Belgique, on observe au sud une tendance à l’expresso et au nord, des cafés plus légers et au volume un peu plus grand ».