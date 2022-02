Revivez le sprint parfait de Dylan Groenewegen qui enlève la 3e étape au Saudi Tour (vidéo)

Dylan Groenewegen (Team BikeExchange – Jayco) a remporté la 3e étape du Saudi Tour (2.1), le Tour cycliste d’Arabie saoudite, disputée jeudi sur 181,2 km entre Tayma Hadaj Well et la vieille ville d’Al-Ula. Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant le Britannique Daniel McClay (Arkea-Samsic) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Le Néerlandais Danny Van Poppel (BORA-hansgrohe) et l’Italien Alberto Dainese (DSM) complètent le top 5 d’une étape dont le premier Belge est Jasper De Buyst (Lotto Soudal), 9e.