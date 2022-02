Le Canada à un orteil du Mondial 2022: une qualification historique 36 ans plus tard? Dans la zone Concacaf, le Canada a battu le Salvador chez lui (2-0), grâce notamment à un but du Lillois Jonathan David. Les Canadiens restent solidement accrochés à leur première place dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les « Canucks » devraient donc participer à leur second mondial depuis l’édition 1986 au Mexique…

Par Louis Monnier Publié le 3/02/2022 à 16:58 Temps de lecture: 3 min

36 ans, c’est le nombre d’années qui sépare le Canada de sa dernière et seule participation à un Mondial de football. Le pays de la feuille d’érable s’était fait éliminer dans un groupe dominé par l’équipe de France d’un certain Papin. Le Canada n’est pas un pays qui respire le football, devancé de loin par le hockey sur glace, le cricket ou encore le baseball. L’équipe de football compte depuis 2017 le célèbre latéral gauche du Bayern de Munich Alphonso Davies. Convoqué pour la première fois à l’âge de 16 ans, il est le plus jeune canadien à être appelé en sélection. Avec 30 sélections et 10 buts marqués, il évolue dans un rôle plus offensif qu’en Bavière et forme avec Jonathan David un duo d’attaque redoutable.

Le Lillois Jonathan David, qui a d’ailleurs marqué le deuxième but victorieux face au Salvador, a déjà planté 20 buts en sélection pour seulement 27 caps. L’attaquant de 22 ans a fait le bonheur de notre championnat belge pendant deux ans sous la vareuse de la Gantoise avant de rejoindre le LOSC en 2020. L’équipe des « Canucks » peut également compter sur des joueurs d’expérience. Parmi eux figurent le milieu de terrain Atiba Hutchinson. Le joueur de 38 ans en sélection est un des leaders de l’équipe avec déjà plus de 90 sélections depuis 2003. Le gardien Milan Borjan dirige également la défense avec beaucoup de sérénité. Agé de 34 ans, il défend les cages de l’Etoile Rouge de Belgrade depuis 5 ans. Né en 1987 en Yougoslavie, Borjan a émigré au Canada avec sa famille lorsque les tensions faisaient rage dans la région. Pour lui, le Canada lui a tout donné : « Le Canada est un pays multiculturel, on se bat pour ce qui nous a été donné. C’est la même chose pour plusieurs de nos joueurs. C’est notre façon de redonner au Canada. On peut se rendre à la Coupe du monde pour la première fois depuis plus de 30 ans. C’est spécial. » Le gardien canadien a fait ses débuts avec l’équipe nationale en 2011. Il a donc vu le groupe se relever des bas-fonds de la CONCACAF… jusqu’à la domination que l’on constate aujourd’hui. Alors 84ème au classement FIFA en 2011, la sélection canadienne est aujourd’hui 40ème. La raison d’une telle progression ? Le coach John Herdman. L’entraineur britannique est arrivé dans l’œil du public canadien en 2011 lorsqu’il a pris les rênes de l’équipe féminine nationale. Il l’a menée à deux médailles de bronze olympiques, notamment. Il a ensuite occupé le rôle d’entraineur principal de l’équipe masculine depuis 2018 et présente un solide bilan de 27 victoires, 4 nuls et 6 défaites.