Cyberattaques visant des terminaux: une reprise partielle des activités chez Sea-Invest

Sea-Invest est l'un des plus importants opérateurs de terminaux au monde. L'entreprise offre des services de chargement et déchargement ainsi que des solutions de stockage dans 25 ports européens et africains. Elle est active en Belgique à Anvers, Gand et Zeebrugge. Quelque 5.500 personnes travaillent pour Sea-Invest à l'échelle internationale.