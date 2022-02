«Il y a des familles où on fait du sport, ici on fait de la culture»

La famille Gillis baigne dans le monde du spectacle depuis la naissance. Le père, Christophe, musicien professionnel, a prodigué à ses quatre enfants l’amour de la musique et du spectacle dès leur plus jeune âge. Portrait d’une famille « Figaro-ci, Figaro-là ».

Au sein de la famille Gillis, les arts occupent une place importante, voire essentielle. Le père est tombé tout petit dans la musique classique. Christophe a étudié le violon et la trompette au conservatoire de Bruxelles et de Liège. En 2002, il fonde les « Go-gosses », compagnie théâtrale d’enfants avec laquelle il a monté plusieurs spectacles. Aujourd’hui, s’il monte sur scène en famille, il donne toujours des cours de musique et des ateliers de théâtre à la commune d’Etterbeek.