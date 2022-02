Espace: une photo impressionnante de trois galaxies qui se rapprochent

Dans un communiqué, les astronomes expliquent la situation : « En réalité, les interactions entre galaxies se produisent sur de très longues périodes de temps et les galaxies entrent rarement en collision frontale les unes avec les autres. On ne sait pas non plus si la galaxie en bas à gauche interagit avec les deux autres, bien qu’elles soient si proches dans l’espace qu’il semble possible qu’elles le soient. »

Les galaxies ne rentrent pas en collision à proprement parler puisqu’elles sont composées de plus de vide que de planètes, étoiles et autres objets spatiaux. Elles vont plutôt fusionner de manière lente et douce pour ne plus former qu’une seule galaxie.