Les univers fantastiques de Peeping Tom au National

Une salle archi-comble jusqu’au dernier rang des balcons et un public captivé de bout en bout : il y a longtemps qu’on n’avait plus vécu ça dans nos salles de spectacle frappées par les conséquences de la pandémie. Au Théâtre National, si les masques restent de mises, la venue de Peeping Tom semble avoir fait oublier le cauchemar de ces derniers mois. Et cela tombe bien car, des cauchemars, la petite bande dirigée par Gabriella Carrizo et Frank Chartier en a à revendre. Au point d’en rassembler trois dans ce Triptych : The Missing Door, The Lost Room et The Hidden Floor. Soit : La porte manquante, La chambre perdue et L’étage caché. Tout un programme.